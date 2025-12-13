Робота для пенсіонерів у Тернопільській області охоплює різні сфери і дозволяє поєднувати фінансову стабільність із можливістю здобувати нові навички.

Робота для пенсіонерів у Тернопільській області стала доступною завдяки відкриттю вакансій у торгівлі, обслуговуванні та меблевій сфері, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Компанії пропонують гнучкий графік, офіційне працевлаштування та навчання безпосередньо на робочому місці.

Мережа магазинів «Копійочка» шукає продавців-касирів у різних частинах міста. Обов’язки включають консультацію клієнтів, обслуговування на касі та викладку товарів. Зарплата становить 14 000–16 000 грн, працівники отримують регулярне підвищення, оплачуване стажування та підтримку наставників. Гнучкий графік дозволяє поєднувати роботу з особистими справами.

Студія лазерної косметології 808 Lazer Room пропонує адміністраторам перспективу кар’єрного росту до керівника студії. Зарплата стартує від 15 000 грн і може сягати 40 000 грн залежно від досвіду та результатів. Працівники працюють на сучасному обладнанні, проходять навчання та підвищення кваліфікації. Компанія забезпечує комфортні умови, бонуси та позмінний графік.

Меблевий салон «Світ Комфорту» шукає менеджерів з продажу для роботи в інтернет-просторі. Основні завдання — консультувати клієнтів, вести онлайн-продажі та аналітику. Зарплата від 25 000 до 50 000 грн залежно від результатів, компанія гарантує стабільний графік і навчання нових співробітників.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Тернопільській області охоплює різні сфери і дозволяє поєднувати фінансову стабільність із можливістю здобувати нові навички. Кожен зацікавлений може обрати вакансію за власними вміннями, почавши працювати вже найближчим часом.

Багато компаній пропонують підтримку та наставництво, що допомагає швидко адаптуватися навіть новачкам на ринку праці.

