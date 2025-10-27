График отключения света с 30 по 31 октября в Запорожской области создаст некоторые неудобства для местных жителей.

График отключения света с 30 по 31 октября в Запорожской области охватывает несколько населенных пунктов, где планируется проведение ремонтных работ на электрооборудовании, сообщает Politeka.

На официальном сайте "Запорожьеоблэнерго" энергетики предупреждают о временных неудобствах и советуют жителям заранее подготовиться к этому.

График отключения света с 30 по 31 октября в Запорожской области предусматривает обесточивание 30:10 с 08:00 до 11:00 в селе Отрадное.

Под ограничения попадут следующие адреса: Вишневая1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Вильная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2а, 2б.

Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Набережна 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, Профсоюзная 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Шевченко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Кроме того, 31.10 с 15:00 до 18:00 электроэнергии не будет в селах Высокогорное, Водяное, Зеленополье, Ручаевка и Широкое. Ограничение охватит все улицы этих населенных пунктов, поскольку здесь также запланированы работы по техническому обслуживанию и обновлению электролиний.

А 31.10 с 09:00 до 17:00 обесточение будет в Разумовке. Без электричества останутся две улицы: Лесная 6, 33б, 42, 22а, Парамонова 2, 2Б, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24.

Жителям указанных населенных пунктов советуют заранее подготовиться к графику отключения света с 30 по 31 октября в Запорожской области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: что изменилось для горожан.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области: когда батареи станут теплыми.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Запорожье: на какие детали следует обратить внимание.