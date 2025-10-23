Енергетики попередили про введення графіка відключення світла з 26 до 27 жовтня в Запорізькій області.

Графік відключення світла з 26 до 27 жовтня в Запорізькій області допоможе місцевим жителям спланувати свої справи та уникнути незручностей, повідомляє Politeka.

Графік відключення світла з 26 до 27 жовтня в Запорізькій області опублікували на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго".

26.10 2025 року з 10:00 до 13:00 у селах Високогірне, Водяне, Зеленопілля, Ручаївка та Широке електропостачання буде повністю припинене у зв’язку з ремонтом електрообладнання.

Жителям рекомендують заздалегідь підготувати резервні джерела освітлення.

27.10 2025 року обмеження триватиме довше. З 09:00 до 17:00 електрики не буде у селах Високогірне, Водяне, Зеленопілля, Ручаївка та Широке, що також пов’язано з ремонтом електрообладнання.

Крім того, в цей же час роботи проводитимуть у Дніпрельстані на таких вулицях: Жовтнева 1а, 1в, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 42, Шевченка 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Окрім цього, 27.10 2025 року з 09:00 до 17:00 незручності діятимуть і в Розумівці. Під обмеження потрапить Розумівка.

Це стосується таких адрес: Голяткіна 10, 16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 14, 23, Шевченка 20, 22, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 56, 54, 52, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 38, 30, Шкільна 20, 22, 25, 26.

Тож фахівці радять місцевим жителям враховувати графік відключення світла з 26 до 27 жовтня в Запорізькій області при плануванні свого побуту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: що змінилося для містян.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області: коли батареї стануть теплими.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу.