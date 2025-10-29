С 1 ноября в Запорожье стартует новый этап социальной поддержки в виде денежной помощи для людей, пострадавших из-за войны войны.

Денежная помощь в Запорожье с 1 ноября предусмотрена для того, чтобы помочь людям подготовиться к зимнему периоду и покрыть основные потребности, сообщает Politeka.

Получить денежную помощь в Запорожье с 1 ноября могут переселенцы, пенсионеры и люди с инвалидностью, многодетные семьи, жители прифронтовых или деоккупированных территорий, а также граждане, потерявшие жилье или основной источник дохода.

Приоритет, традиционно, предоставляется малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, женщинам, самостоятельно воспитывающим детей, и семьям с детьми с инвалидностью.

Координацию выплат осуществляет Министерство социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации Украины.

Денежную помощь в Запорожье с 1 ноября могут оказывать следующие международные организации: ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа ООН, Международный и Общество Красного Креста Украины.

Также в список входят Каритас Украина, Handicap International, Норвежский совет по делам беженцев, ACTED и Человек в беде.

Чтобы получить средства, следует следить за официальными сообщениями организаций, подавать онлайн-заявки только через проверенные источники и в случае необходимости обращаться в местные администрации или социальные службы.

Важно знать, что официальные структуры никогда не запрашивают PIN-коды или пароли от банковских карт. В случае сомнений, необходимо проверять информацию непосредственно на сайтах организаций. Это поможет уберечься от мошенников.

