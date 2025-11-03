Жители региона должны подготовиться к временному графику отключения света с 6 по 7 ноября в Запорожской области.

График отключения света с 6 по 7 ноября в Запорожской области коснется сразу нескольких населённых пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго", причина работ заключается в плановом ремонте электрооборудования.

График отключения света с 6 по 7 ноября в Запорожской области охватывает села Юльевка, Днепрельстан и Беленькое. В каждом из них работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00.

Так, 06.11 ограничения коснутся жителей Юльковки по следующим адресам: Дружбы 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 32а, 50а, 48б, 42, 44, 54, 50б, 50, 32, 38, 46, 56, 60, 40, 20, 34, 36, 52, 69, 16, 1, 24, 28, 22, 61, 63, 34а, 18, 26, 1а, 75, 67, 58, 30б, 30, 65, 73, 28а, 15, 71, 62.

Молодежная 14, 16, 15, 17, 5, 6, 11, 4, 12, 9, 2, 3, 10, 13, 8, 18, 7, 1, Рыбная 32, 8а, 30, 11, 24, 9, 15а, 20, 28, 10, 19а, 6, 4, 14, 21, 36, 13, 16, 22, 3, 1, 25, 34, 7, 2, 38, 17, 15, 40, 19, 5.

Степная 1, 2, 2а, 3, 25, 12, 27, 11, 28, 10, 18, 15, 22, 21, 13, 17, 20, 23, 37, 19, 64, 39, 26, 62, 24, 16, 34, 38, 33, 35, 31, 77, 36, 40, 6, 8, 9, 10, 11, 12, Шевченко 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

На следующий день, 7.11, ремонт будет проходить в Днепре . Без электроснабжения останутся жители таких улиц: Строителей Днепрогэса 1а, 1в, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 42, 18, Шевченко 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Кроме этого, 07.11 жители села Беленькое также будут испытывать определенные неудобства. Это касается улицы Гвардейская 88, 86, 53, 84, 80, 80а, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 64а, 62, 62а, 60, 60а, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 47, 49, 51, 53, 55, 57a, 57, 59, 61, 63а, 63, 65а, 65, 67, 69, 73а, 73, 75а, 75, 77а, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114а, 116, 118, 120, 120а, 122, 124, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129а, 131, 133.

Энергетики напоминают, что к графику отключения света с 6 по 7 ноября в Запорожской области могут также добавиться плановые или аварийные ограничения. Они возникают после вражеских обстрелов. Всю актуальную информацию по этому поводу всегда публикуют на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго".

