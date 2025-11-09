Местные жители взволнованы темой дефицита продуктов во Львовской области, поэтому рассказываем, что об этом говорят аналитики.

Дефицит продуктов во Львовской области стал одной из ключевых причин, по которой стоимость помидоров подскочила почти на 37 процентов всего за несколько дней, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов во Львовской области отразился на ценах тепличных помидоров, которые за последнюю неделю заметно подорожали.

По сравнению с предыдущей рабочей неделей, средняя стоимость выросла более чем на треть, что стало рекордным показателем для начала ноября. По данным профильных экспертов, главной причиной стало уменьшение предложения на фоне стабильно высокого спроса.

Сезонное снижение объемов выращивания тепличных культур всегда создает напряжение на рынке, но ситуация в этом году стала особенно ощутимой.

Из-за похолодания большинство теплиц замедлили созревание урожая, а некоторые хозяйства временно приостановили поставки продукции. В результате полки магазинов слегка опустели, а покупатели столкнулись с отсутствием качественных овощей украинского производства.

Представители агрорынка признают, что дефицит продуктов во Львовской области уже повлиял не только на ценники, но и на общий ритм снабжения.

Из-за сложных погодных условий тепличные комплексы не успевают обеспечить нужный объем, а импорт, который мог бы компенсировать нехватку товара, остается ограниченным. Поставщики ищут новые каналы ввоза, но быстро стабилизировать ситуацию не удается.

На сегодняшний день тепличные помидоры в Украине продают по 70–80 грн за килограмм, что соответствует примерно 1,7–1,9 доллара. Это на 16% дороже, чем в октябре прошлого года. В то же время, объемы новых поставок остаются минимальными.

