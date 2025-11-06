Подорожчання проїзду у Львівській області офіційно запроваджено в місті Дрогобич, інформує Politeka.

Нові розцінки поширюються на всіх користувачів міського транспорту та передбачають різні варіанти оплати. Ті, хто користується готівкою, сплачують 20 гривень за поїздку. Власники «Карти дрогобичанина» продовжують користуватись попередніми умовами, а пасажири, які здійснюють оплату безконтактними банківськими картками, витрачають 18 гривень. Такий підхід сприяє переходу на сучасні електронні способи розрахунку.

У міській раді наголошують, що встановлення нових тарифів допоможе вести точну статистику перевезень, аналізувати пасажиропотік і контролювати кількість осіб, які користуються пільгами.

Безоплатний проїзд залишено для військовослужбовців, учасників бойових дій, добровольців АТО, ООС, людей з інвалідністю внаслідок війни, їхніх супроводжуючих, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів служби, реабілітованих громадян, дітей з інвалідністю, багатодітних родин та родичів загиблих чи зниклих безвісти.

Пенсіонери, люди з інвалідністю третьої групи, старші за 60 років, а також опікуни дітей-сиріт мають право на 20 безкоштовних поїздок щомісяця за умови наявності «Картки жителя Дрогобицької громади». Учні середніх шкіл можуть користуватися транспортом без оплати у будні дні до 19:30, якщо пред’являть учнівський квиток.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області найбільше відчули пасажири, які оплачують поїздки готівкою. Водночас запровадження нових тарифів і розвиток електронних платежів дозволяють упорядкувати перевезення, забезпечити прозорість розрахунків і створити зручні умови користування транспортом для мешканців громади.

