Подорожание проезда во Львовской области больше всего почувствовали пассажиры, оплачивающие поездки наличными.

Подорожание проезда во Львовской области официально введено в городе Дрогобыч, сообщает Politeka.

Новые расценки распространяются на всех пользователей городского транспорта и предусматривают разные варианты оплаты. Те, кто пользуются наличными, платят 20 гривен за поездку. Владельцы «Карты дрогобычанина» продолжают пользоваться предварительными условиями, а пассажиры, осуществляющие оплату бесконтактными банковскими картами, тратят 18 гривен. Такой подход способствует переходу на современные электронные методы расчета.

В городском совете отмечают, что установление новых тарифов поможет вести точную статистику перевозок, анализировать пассажиропоток и контролировать количество лиц, пользующихся льготами.

Безвозмездный проезд оставлен для военнослужащих, участников боевых действий, добровольцев АТО, ООС, людей с инвалидностью в результате войны, их сопровождающих, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов службы, реабилитированных граждан, детей с инвалидностью, многодетных семей и родственников погибших или пропавших.

Пенсионеры, люди с инвалидностью третьей группы, старше 60 лет, а также опекуны детей-сирот имеют право на 20 бесплатных поездок ежемесячно при наличии «Карты жителя Дрогобычской общины». Учащиеся средних школ могут пользоваться транспортом без оплаты по будням до 19:30, если предъявят ученический билет.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области больше всего почувствовали пассажиры, оплачивающие поездки наличными. В то же время, введение новых тарифов и развитие электронных платежей позволяют упорядочить перевозку, обеспечить прозрачность расчетов и создать удобные условия пользования транспортом для жителей общины.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили