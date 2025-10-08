Водії та перевізники повинні планувати свої маршрути з урахуванням обмеження руху транспорту у Львівській області.

Обмеження руху транспорту у Львівській області введені на пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» через ремонт смуг в’їзду та виїзду з України, повідомляє Politekа.

Таку інформацію надає Львівська митниця на своїй сторінці у Фейсбуці.

Роботи стартували 7 жовтня і триватимуть до 30 числа.

Під час ремонту смуга на в’їзд тимчасово перекрита, а транспорт скеровують на одну з виїзних смуг. Через це можливе сповільнення руху та оформлення транспортних засобів. Такі тимчасові незручності зачіпають усі категорії транспорту, що перетинають пункт пропуску.

Комунікація з водіями та перевізниками здійснюється через повідомлення митниці. Вони закликають враховувати зміни в русі та планувати час перетину кордону. Мета робіт — капітальний ремонт дорожнього полотна на смугах в’їзду та виїзду, що забезпечить належні умови для транспортного потоку після завершення робіт.

За повідомленням Львівської митниці, ремонт передбачає тимчасове скорочення смуг і перенаправлення транспорту. Це може впливати на час очікування при оформленні та перетині кордону. Продовження робіт заплановане до кінця жовтня, і всі учасники руху повинні враховувати тимчасові зміни.

Отже, обмеження руху транспорту у Львівській області на пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» діятимуть до 30 жовтня, а водії та перевізники повинні планувати свої маршрути з урахуванням цих робіт.

До слова, у Львові також повідомили про обмеження. Зокрема, на ділянці між вулицями Богдана Хмельницького та Ковельською, 113, дорожники розпочали оновлення покриття, що триватиме до кінця року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни