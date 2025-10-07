Місцеві мешканці мають знати про введення обмеження руху транспорту у Львові, адже це може вплинути на плани та зручність пересування містом.

У Львові стартують ремонтні роботи, через які запроваджується обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

На ділянці між вулицями Богдана Хмельницького та Ковельською, 113, дорожники розпочали оновлення покриття, що триватиме до кінця року.

Через обмеження руху транспорту в Львові мешканцям доведеться тимчасово звикнути до нової схеми пересування.

Ремонт на вулиці Творчій передбачає демонтаж старих залізобетонних плит, які з часом втратили міцність, та їх заміну на нове покриття з плитки ФЕМ.

Підрядники також облаштують основу з щебенево-піщаної суміші, щоб посилити стійкість дороги до навантажень і продовжити термін її служби.

У департаменті житлового господарства та інфраструктури міської ради пояснили, що перекриття охопить ділянку протяжністю понад пів кілометра.

Маршрутки цією вулицею не курсують, а потік приватних авто не є значним, тому великих заторів не очікується. Місто розраховує, що мешканці зможуть адаптуватися до тимчасових змін, а роботи завершать у заплановані терміни.

Фахівці зазначають, що обмеження руху транспорту в Львові дасть змогу безпечно провести всі будівельні процеси, не створюючи ризиків для водіїв і робітників.

Ремонт виконують у рамках програми оновлення дорожньої інфраструктури міста, яку підтримали місцеві підприємці. Саме вони профінансували більшу частину робіт, виділивши 7,7 мільйона гривень.

Міська рада наголошує, що після завершення поточного етапу реконструкції планується продовження робіт на сусідніх вулицях Ковельській та Земельній. Ці ділянки перебувають у гіршому стані, тому їх оновлення стане наступним кроком програми вже у наступному році.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни