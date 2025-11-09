Государство продолжает предоставлять бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, поэтому рассказываем больше о доступных инициативах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове призвано поддержать людей, потерявших дом или вынужденных уехать из опасных регионов, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье в Харькове доступно для нескольких категорий граждан, среди которых военные, ВПЛ, люди с инвалидностью, сироты, семьи погибших защитников, а также те, чьи дома были разрушены в результате боевых действий.

Получить помощь можно через государственные программы, финансируемые как из украинского бюджета, так и за счет международной поддержки.

Закон Украины о жилом фонде социального назначения определяет, каким образом предоставляется недвижимость социальным категориям. Процесс может быть длительным, поскольку предполагает сбор необходимых документов и определенное время ожидания.

Приоритет в предоставлении имеет группа людей, наиболее нуждающихся в поддержке. Речь идет о семьях с детьми, лицах с инвалидностью, людях постарше и военных, которые защищали страну.

Для ВПЛ государство предлагает бесплатное жилье в Харькове за средства международных партнеров, а также служебные квартиры на временных условиях.

Для военных предусмотрены отдельные инициативы, финансируемые из бюджета или донорских средств. Они получают новые квартиры или недвижимость, прошедшую реконструкцию.

Одной из ключевых инициатив также является «єВідновлення». Она помогает людям, чьи дома были разрушены, получить компенсацию в виде сертификатов или денег на строительство нового дома.

Кроме этого, работает «єОселя». Она направлена ​​на военных, медиков, педагогов и ученых. Для них действует ипотека под 3 процента, а для остальных граждан доступна ставка в 7 процентов.

