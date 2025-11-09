Дефицит мяса в Харьковской области в этом году стал причиной ощутимого роста цен на свинину, сообщает Politeka.

Ситуация связана с сокращением количества свиней и недостаточным предложением продукции на внутреннем рынке. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что с начала 2025 года цена на свинину выросла примерно на треть, а по сравнению с прошлым годом подорожание составило около 60%. Основной причиной стало уменьшение численности поголовья зимой до 4,5 миллионов животных, преимущественно в частном секторе. Это привело к нехватке продукции и росту закупочной стоимости.

В сентябре 2025 средняя цена живого веса свиней беконных пород составляла от 98 до 100 гривен за килограмм, в зависимости от региона. Такое состояние рынка заставило импортеров активнее завозить мясо, чтобы компенсировать нехватку местных ресурсов. По словам Гопки, уменьшение импортных объемов возможно только после постепенного возобновления поголовья внутри страны. Это позволит стабилизировать закупочные показатели, снизить дефицит мяса в Харьковской области и сократить зависимость от поставок из-за границы.

По результатам мониторинга, импорт свинины продолжал увеличиваться из-за отсутствия предложения. В августе 2025 года в Украину завезли 4,6 тысяч тонн продукции — на 48% больше, чем в июле. За восемь месяцев года показатель достиг 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раза превышает результат прошлого года. Это самый высокий уровень поставок с 2022-го, и прогнозируется, что к концу 2025-го объемы могут превысить 25 тысяч тонн.

По данным Госстата, к началу сентября в Украине насчитывалось около 4,8 миллиона свиней. Это на 5% меньше, чем в 2024 году, но на 7% больше, чем в начале текущего года. Хотя количество животных увеличилось примерно на 330 тысяч, этого пока недостаточно для полного удовлетворения спроса, поэтому цены остаются высокими.

Источник: AgroWeek.

