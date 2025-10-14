Початок опалювального сезону 2025 року в Харківській області орієнтовно запланований на 1 листопада, проте дата може змінюватись залежно від ситуації.

Початок опалювального сезону 2025 в Харківській області планується на листопад через проблеми з газопостачанням і пошкодження критичної інфраструктури, повідомляє Politeka.

Кабмін України постановою від 8 жовтня 2025 року № 1267 продовжив строки дії окремих норм до 31 березня 2026 року. Зміни стосуються постачальників газу, які забезпечують виробників теплової енергії та бюджетні установи, а також визначають міжопалювальний і опалювальний періоди.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що область готова на 98%. Соціальні об’єкти, як школи та лікарні, підключать трохи раніше, а житлові будинки отримають тепло орієнтовно з 1 листопада. Минулого року запуск опалення відбувався приблизно в той самий час, цього року планують дотриматися аналогічного графіка. У підготовку залучені всі підприємства та служби, а уряд надає повну підтримку.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що ця зима буде однією з найскладніших за час повномасштабної війни, проте точну дату початку подачі тепла в будинках поки не назвав. У Златополі (колишній Первомайський) з 13 жовтня почали заповнювати теплові мережі водою. Після промивки систем холодною водою опалення також запустять приблизно 1 листопада, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

Народний депутат і ексміністр енергетики Олексій Кучеренко додав, що через дефіцит газу та необхідність економії енергоресурсів старт сезону відсувається. Чим пізніше увійде опалювальний сезон, тим менше газу буде витрачено.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Харківській області орієнтовно запланований на 1 листопада, з поступовим підключенням соціальної інфраструктури та житлових будинків, з урахуванням запасів газу та готовності регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ розкрили, кому потрібно повторно подати заяву на допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: хто зіткнеться з великими проблемами.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: отримати гроші зможуть не всі, названо головні правила.