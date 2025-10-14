Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области ориентировочно запланировано на 1 ноября, однако дата может поменяться в зависимости от ситуации.

Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области планируется на ноябрь из-за проблем с газоснабжением и повреждения критической инфраструктуры, сообщает Politeka.

Кабмин Украины постановлением от 8 октября 2025 г. № 1267 продлил сроки действия отдельных норм до 31 марта 2026 года. Изменения касаются поставщиков газа, обеспечивающих производителей тепловой энергии и бюджетных учреждений, а также определяют межотопительный и отопительный периоды.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил , что область готова на 98%. Социальные объекты, как школы и больницы, подключат несколько раньше, а жилые дома получат тепло ориентировочно с 1 ноября. В прошлом году запуск отопления происходил примерно в то же время, в этом году планируют соблюсти аналогичный график. В подготовку вовлечены все компании и службы, а правительство оказывает полную поддержку.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что эта зима будет одной из самых сложных за время полномасштабной войны, однако точную дату начала подачи тепла в домах пока не назвал. В Златополе (бывший Первомайский) с 13 октября начали заполнять тепловые сети водой. После промывки систем холодной водой отопление также будет запущено примерно 1 ноября, сообщил городской голова Николай Бакшеев.

Народный депутат и эксминистр энергетики Алексей Кучеренко добавил, что из-за дефицита газа и необходимости экономии энергоресурсов старт сезона отодвигается. Чем позже войдет отопительный сезон, тем меньше газа будет израсходовано.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области ориентировочно запланировано на 1 ноября, с постепенным подключением социальной инфраструктуры и жилых домов, с учетом запасов газа и готовности региона.

