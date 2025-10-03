Причиною такого обмеження руху транспорту в Харкові є продовження термінів виконання робіт з реконструкції теплових мереж.

Обмеження руху транспорту в Харкові продовжено на окремих вулицях міста, на жаль ремонтні роботи не успіли закінчити раніше, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила пресслужба міської ради.

Тимчасово вводиться обмеження руху транспорту в Харкові на провулку Щедрика, на ділянці між вулицею Миколи Кравченка та вулицею Успішною. Як повідомляють у Департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради, заборона руху діятиме до 20:00 1 листопада.

Причиною такого обмеження руху транспорту в Харкові є продовження термінів виконання робіт з реконструкції теплових мереж у зазначеному районі. Первісно планувалося відновити рух транспорту ще 30 вересня, проте через необхідність завершити додаткові етапи ремонтних робіт відкриття ділянки перенесли.

Для зручності водіїв передбачено об’їзд закритої частини провулку прилеглими вулицями, серед яких Миколи Кравченка, Аскольдівська, Ньютона, проспект Байрона та інші суміжні дороги. Міська влада закликає водіїв враховувати тимчасові зміни у русі та планувати маршрути заздалегідь, щоб уникнути заторів та забезпечити безпечне пересування містом під час проведення ремонтних робіт.

Варто зазначити, що реконструкція теплових мереж проводиться у рамках комплексної програми модернізації інфраструктури міста, метою якої є покращення якості теплопостачання та забезпечення надійної роботи комунальних систем для мешканців міста. Департамент будівництва та шляхового господарства просить громадян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і дякує за терпіння та співпрацю.

