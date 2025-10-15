Грошова допомога у Харківській області передбачена не для всіх пенсіонерів, а лише для певної категорії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в рамках проєкту "Basic Needs", який був впроваджений благодійною організацією Карітас, пише Politeka.net.

Про нього детальніше розповіли в Телеграм-каналі організації.

У межах гуманітарного проєкту «Basic Needs» («Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що постраждали від війни»), реалізованого на Півдні та Сході України, передбачено допомогу для найбільш соціально незахищених громадян, які проживають у прифронтових населених пунктах. Програма охоплює території, розташовані в межах від 0 до 50 кілометрів від лінії фронту, де кількість населення не перевищує 5 000 осіб.

Головна мета проєкту полягає у підтримці людей, які через війну опинилися у скрутних життєвих обставинах і не мають змоги самостійно забезпечити свої базові потреби — від продуктів харчування та засобів гігієни до доступу до медичної допомоги й тепла в оселях. Грошова допомога у Харківській області передбачена не для всіх пенсіонерів, а лише для українців старше 55 років, які залишись самотніми та без родини.

Підкреслимо, особливу увагу у межах програми приділено тим, хто найбільше потребує турботи та соціального захисту. До кола отримувачів допомоги належать:

самотні особи віком від 55 років і старше, які не мають підтримки від родичів або близьких;

люди, що страждають на тяжкі захворювання й потребують постійного догляду;

особи з інвалідністю, які мають обмежені можливості для самостійного забезпечення своїх потреб;

багатодітні сім’ї, у складі яких виховується троє або більше неповнолітніх дітей;

одинокі матері або батьки, а також опікуни, які самостійно виховують неповнолітніх дітей;

вагітні жінки та матері, які доглядають за дітьми віком до 3 років.

Проєкт реалізується у партнерстві з Caritas Ukraine (Карітасом України) — однією з найбільших благодійних організацій країни, яка вже багато років допомагає постраждалим від війни, внутрішньо переміщеним особам та людям у складних життєвих ситуаціях. Фінансування програми забезпечується Caritas Deutschland (Карітасом Німеччини) та Auswärtiges Amt (Міністерством закордонних справ Німеччини), які надають міжнародну підтримку для реалізації гуманітарних ініціатив в Україні.

