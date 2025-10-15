Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало вимушеним кроком для забезпечення стабільної роботи водопровідних та каналізаційних систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало відчутним для багатьох родин, повідомляє Politeka.

Нові розцінки торкнулися одразу кількох населених пунктів регіону, і насамперед це стосується централізованого водопостачання та водовідведення.

У Вознесенську з початку 2025 року вартість кубометра води з ПДВ становить 34,89 грн, а послуга водовідведення обійдеться у 11,06 грн. Комунальники пояснюють зміни зростанням собівартості ЖКП та необхідністю покрити витрати на ремонт зношених мереж. Для міського бюджету це також додаткове навантаження, проте без перегляду тарифів підприємство не змогло б забезпечити стабільну роботу.

Схожа ситуація склалася в Очакові, де підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області пояснюють кількома факторами. Зокрема, подорожчання електроенергії, скорочення обсягів водопостачання та численні пориви на каналізаційних мережах. Нові тарифи передбачають 90,40 грн за водопостачання та 101,30 грн за водовідведення. Місцеве КП «Очаків-сервіс» зазначає критичний стан інженерних мереж: за останні три роки їх зношеність зросла на 80%.

Пошкоджено три основні колектори, довжина аварійних ділянок становить близько півтора кілометра. Через це підприємство змушене нести додаткові витрати на перекачування стічних вод, які без підвищення тарифів покрити було б неможливо.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало вимушеним кроком для забезпечення стабільної роботи водопровідних та каналізаційних систем, що дозволяє покрити витрати на ремонт та обслуговування зношених мереж, не порушуючи надання послуг мешканцям.

