Діятимуть тимчасові обмеження та новий графік руху поїздів з Дніпра, які ввела "Укрзалізниця".

Новий графік руху поїздів з Дніпра діятиме через рішення, яке прийняла компанія-перевізник "Укрзалізниця", проте зміни стосуються лише кількох експресів, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" на сторінці в Фейсбук.

На Придніпровській залізниці оголошено про новий графік руху поїздів з Дніпра. Згідно з оновленим розкладом, частина рейсів курсуватиме за новим графіком, а окремі приміські потяги тимчасово не здійснюватимуть зупинки на деяких станціях. Такі корективи впроваджуються у зв’язку з перехідним осінньо-зимовим періодом, коли пасажиропотік традиційно зменшується.

Зокрема, з 23 жовтня пасажирський поїзд № 824 Дніпро – Харків курсуватиме тричі на тиждень — у п’ятницю, суботу та неділю. У зворотному напрямку, з 24 жовтня, поїзд № 823 Харків – Дніпро вирушатиме щосуботи, щонеділі та щопонеділка. Таке коригування розкладу дозволить оптимізувати рух транспорту відповідно до реального попиту пасажирів, водночас зберігаючи зручність сполучення між двома великими містами — Харковом і Дніпром.

Окрім змін у періодичності курсування, Придніпровська залізниця повідомила про тимчасову відміну деяких зупинок приміських потягів. Це рішення пов’язане з низьким пасажиропотоком на певних ділянках у холодний сезон.

Так, на платформі 17-й кілометр, розташованій на ділянці Запоріжжя-Ліве – Любимівка, тимчасово не зупинятимуться такі поїзди: № 6582; № 6584; № 6539; № 6587.

Крім того, на зупинному пункті Степова, що розташований між станціями Новогупалівка та Славгород-Південний, не здійснюватиме зупинку поїзд № 6539 Синельникове-1 – Запоріжжя-2.

Ці тимчасові обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року і діятимуть до 31 березня 2026 року. У зазначений період інших змін у розкладі руху цих приміських поїздів не передбачено.

