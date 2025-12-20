Робота для пенсіонерів у Харкові залишається актуальною, оскільки місцеві компанії дедалі частіше відкривають вакансії для людей із досвідом.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює одразу кілька напрямів, пропонуючи гідні зарплати і комфортні умови, повідомляє Politeka.

Серед актуальних вакансій на платформі work.ua є посада технолога виробництва у друкарні, де компанія позиціонує себе як український бренд канцелярії, що активно розвивається та робить ставку на якість і професіоналізм.

Роботодавець шукає відповідального майстра виробництва і гарантує офіційне працевлаштування, стабільний графік та оплату праці на рівні від 22000 до 27500 грн, з урахуванням окладу та відсотка за виконання плану.

У межах цієї роботи для пенсіонерів у Харкові передбачене оплачуване навчання, наставництво та можливість карʼєрного зростання у стабільному підприємстві.

Ще однією можливістю є посада оператора котельні в мережі Аптека 911. Основні завдання повʼязані із забезпеченням безперебійного функціанування опалювального обладнання.

Також важливо забезпечувати контроль стану котлів і дотримання правил безпеки. Заробітна плата становить від 10500 до 11000 із офіційним оформленням та графіком 1/3.

Окрім цього, робота для пенсіонерів у Харкові пропонується для завідуючого господарством у компанії Нова пошта.

Компанія пропонує білу заробітну плату у розмірі 20000 із компенсацією витрат на паливо, своєчасні виплати двічі на місяць, оплачувані лікарняні та 26 календарних днів щорічної відпустки.

Додатково передбачене медичне страхування, страхування життя. До обовʼязків входить організація та виконання дрібних ремонтів, повʼязаних з електроприладами і сантехнічними системами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала,Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: яку конкретно підтримку надають

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Харківській області: що стало коштувати більше цього разу

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Харкові: де можна заробляти 20 тисяч і які навички потрібні