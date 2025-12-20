Работа для пенсионеров в Харькове остается актуальной, поскольку местные компании все чаще открывают вакансии для людей с опытом.

Работа для пенсионеров в Харькове включает сразу несколько направлений, предлагая достойные зарплаты и комфортные условия, сообщает Politeka.

Среди актуальных вакансий на платформе work.ua есть должность технолога производства в типографии, где компания позиционирует себя как украинский бренд активно развивающейся канцелярии и делает ставку на качество и профессионализм.

Работодатель ищет ответственного мастера производства и гарантирует официальное трудоустройство, стабильный график и оплату труда на уровне от 22000 до 27500 грн, с учетом оклада и процента за выполнение плана.

В рамках этой работы для пенсионеров в Харькове предусмотрено оплачиваемое обучение, наставничество и возможность карьерного роста в стабильном предприятии.

Еще одной возможностью является должность оператора котельной в сети Аптека 911. Основные задачи, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования отопительного оборудования.

Также важно обеспечивать контроль состояния котлов и соблюдение правил безопасности. Заработная плата составляет от 10 500 до 11 000 с официальным оформлением и графиком 1/3.

Кроме того, работа для пенсионеров в Харькове предлагается для заведующего хозяйством в компании Новая почта.

Компания предлагает белую заработную плату в размере 20000 с компенсацией расходов на топливо, своевременные выплаты дважды в месяц, оплачиваемые больничные и 26 календарных дней ежегодного отпуска.

Дополнительно предусмотрено медицинское страхование, страхование жизни. В обязанности входит организация и выполнение мелких ремонтов, связанных с электроприборами и сантехническими системами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: какую конкретно поддержку оказывают

Также Politeka сообщала, что подорожание продуктов в Харьковской области: что стало стоить больше на этот раз

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Харькове: где можно зарабатывать 20 тысяч и какие навыки нужны