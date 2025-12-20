У рамках благодійної діяльності фонд дає вразливим категоріям українців безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Миколаєві.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаєві надаються "Гуманітарним хабом Херсонської області в м. Миколаїв", повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У Миколаєві надають підтримку жителям Херсонської області, які тимчасово переїхали до міста через окупацію рідного регіону. Центр допомоги спрямований на виявлення та вирішення проблемних питань переселенців, а також на надання першої гуманітарної підтримки.

Наразі пріоритет надається жителям Херсона та Херсонської області, а також особам із вразливих категорій. Детальну інформацію щодо критеріїв отримання допомоги можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію центру.

Лінія працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00. Попередній дзвінок є обов’язковим для підтвердження та уточнення всіх деталей щодо отримання допомоги.

У центрі переселенці можуть отримати широкий спектр послуг. Серед них — безкоштовні юридичні консультації, кваліфікована допомога співробітників ЦНАП, психологічна підтримка, сприяння у пошуку роботи та професійне навчання чи перенавчання. Крім того, надається можливість отримати мікрогранти та гранти, а також пройти профорієнтаційні тести, що допомагають обрати або змінити професію відповідно до навичок та потреб переселенців.

Завдяки комплексному підходу центр забезпечує не лише базову гуманітарну підтримку у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО у Миколаєві:, а й допомагає людям адаптуватися до нових умов життя, розвивати професійні навички та отримати необхідну соціальну та психологічну підтримку.

Для отримання підтримки потрібно заповнити анкету за посиланням та чекати на відповідь від центру.

