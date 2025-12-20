В рамках благотворительной деятельности фонд дает уязвимым категориям украинцев бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаеве.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве предоставляются "Гуманитарным хабом Херсонской области в Николаеве", сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В Николаеве оказывают поддержку жителям Херсонской области, которые временно переехали в город из-за оккупации родного региона. Центр помощи направлен на выявление и решение проблемных вопросов переселенцев, а также на оказание первой гуманитарной поддержки.

Приоритет предоставляется жителям Херсона и Херсонской области, а также лицам из уязвимых категорий. Подробную информацию о критериях получения помощи можно узнать, позвонив по горячей линии центра.

Линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00. Предварительный звонок является обязательным для подтверждения и уточнения всех деталей получения помощи.

В центре переселенцы могут получить широкий спектр услуг. Среди них бесплатные юридические консультации, квалифицированная помощь сотрудников ЦНАП, психологическая поддержка, содействие в поиске работы и профессиональное обучение или переобучение. Кроме того, предоставляется возможность получить микрогранты и гранты, а также пройти профориентационные тесты, помогающие выбрать или изменить профессию в соответствии с навыками и потребностями переселенцев.

Благодаря комплексному подходу, центр обеспечивает не только базовую гуманитарную поддержку в виде бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаеве, но и помогает людям адаптироваться к новым условиям жизни, развивать профессиональные навыки и получить необходимую социальную и психологическую поддержку.

Для получения поддержки нужно заполнить анкету по ссылке и ждать ответа от центра.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.