Будут действовать временные ограничения и новый график движения поездов из Днепра, которые ввела "Укрзализныця".

Новый график движения поездов из Днепра будет действовать из-за решения, принятого компанией-перевозчиком "Укрзализныця", однако изменения касаются лишь нескольких экспрессов, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на странице в Фейсбуке.

На Приднепровской железной дороге объявлено о новом графике движения поездов из Днепра. Согласно обновленному расписанию часть рейсов будет курсировать по новому графику, а отдельные пригородные эекспрессы временно не будут остановки на некоторых станциях. Такие коррективы внедряются в связи с переходным осенне-зимним периодом, когда пассажиропоток традиционно уменьшается.

В частности, с 23 октября пассажирский состав № 824 Днепр – Харьков будет курсировать трижды в неделю – в пятницу, субботу и воскресенье. В обратном направлении, с 24 октября, № 823 Харьков – Днепр будет отправляться по субботам, по воскресеньям и по понедельникам. Такая корректировка расписания позволит оптимизировать движение транспорта в соответствии с реальным спросом пассажиров, сохраняя удобство сообщения между двумя крупными городами — Харьковом и Днепром.

Помимо изменений в периодичности курсирования Приднепровская железная дорога сообщила о временном отмене некоторых остановок пригородных поездов. Это решение связано с низким пассажиропотоком на определенных участках в холодный сезон.

Так, на платформе 17-й километр, расположенной на участке Запорожье-Ливое – Любимовка, временно не будут останавливаться следующие экспрессы: № 6582; №6584; №6539; №6587.

Кроме того, на остановочном пункте Степова, расположенном между станциями Новогупаловка и Славгород-Южный, не будет остановку поезд № 6539 Синельниково-1 – Запорожье-2.

Эти временные ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года и будут действовать до 31 марта 2026 года. В указанный период других изменений в расписании этих пригородных поездов не предусмотрено.

