Тисячі українців знаходяться у пошуку безкоштовного житла для ВПО в Київській області, адже їм довелося втікати від війни.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області дозволяє певним категоріям громадян отримати дах над головою без додаткових витрат або з частковою компенсацією, повідомляє Politeka.

Наразі безкоштовне житло у Київській області можуть отримати ВПО, військові, люди з інвалідністю, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, родини загиблих військових, а також громадяни, чий дім було зруйновано внаслідок бойових дій.

Однак, варто враховуввати, що отримання нерухомості потребує часу і збору документів. У деяких випадках держава надає тимчасові службові квартири або новобудови у тилових регіонах, особливо для сімей з дітьми та людей похилого віку.

Для пошуку безкоштовного житла для ВПО у Київській області держава пропонує кілька спеціальних програм. "єВідновлення" допомагає переселенцям і громадянам, чий дім було зруйновано, надаючи сертифікати на нову оселю або кошти на будівництво.

Ініціатива "єОселя" розрахована на військових, медиків, педагогів та науковців і дозволяє отримати власний дах над головою під 3% річних, а іншим категоріям - під 7%.

Максимальна площа нерухомості в такому випадку складає 52,5 квадратного метра на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

Варто зазначити, що пріоритет при наданні квартир надають родинам з дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю. Також державні та волонтерські сервіси допомагають швидше знайти підходящий варіант і зібрати потрібні документи.

Варто звертатися до офіційних платформ та контакт-центрів, які оновлюють інформацію про наявні квартири та місця, щоб мати актуальні дані про доступну нерухомість.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право