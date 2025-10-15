Тысячи украинцев находятся в поиске бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области, ведь им пришлось убегать от войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области позволяет определенным категориям граждан получить крышу над головой без дополнительных расходов или с частичной компенсацией, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье в Киевской области могут получить ВПЛ, военные, люди с инвалидностью, сироты, дети, лишенные родительской опеки, семьи погибших военных, а также граждане, чей дом был разрушен в результате боевых действий.

Однако, следует учитывать, что получение недвижимости требует времени и сбора документов. В некоторых случаях государство предоставляет временные служебные квартиры или новостройки в тыловых регионах, особенно для семей с детьми и престарелых.

Для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области государство предлагает несколько специальных программ. "єВідновлення" помогает переселенцам и гражданам, чей дом был разрушен, предоставляя сертификаты на новое жилище или средства на строительство.

Инициатива "єОселя" рассчитана на военных, медиков, педагогов и ученых и позволяет получить собственную крышу над головой под 3% годовых, а другим категориям - под 7%.

Максимальная площадь недвижимости в таком случае составляет 52,5 квадратного метра на одного человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Стоит отметить, что приоритет при предоставлении квартир предоставляют семьям с детьми, старикам и лицам с инвалидностью. Также государственные и волонтерские сервисы помогают быстрее найти подходящий вариант и собрать нужные документы.

Следует обращаться к официальным платформам и контакт-центрам, обновляющим информацию об имеющихся квартирах и местах, чтобы иметь актуальные данные о доступной недвижимости.

