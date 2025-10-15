Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 16 по 22 жовтня показує переважно помірні температури.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень повідомляє про чергування температурних коливань і мінливі напрямки вітру з 16 по 22 жовтня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Вже у п’ятницю, 16 числа, стовпчик термометра підніметься до +4°C, а напрям повітря буде південно-західним із поривами до 3 м/с. Наступного дня, 17 числа, температура підвищиться до +13°C.

У неділю, 19 жовтня, повітря прогріється до +6°C, при цьому пориви південного вітру досягнуть 6 м/с. Понеділок, 20 числа, обіцяє +15°C, сила поривів 13 м/с, а опади досягнуть 1 мм у рідкому еквіваленті. Наступного дня, 21 жовтня, очікується +9°C, 1,8 мм опадів.

У середу, 22 числа, температура підніметься до +15°C, а опади практично відсутні — лише 0,1 мм. Таким чином, тиждень буде характеризуватися перепадами від +4 до +15°C, а напрямок повітряних потоків коливатиметься між південним, південно-східним та північно-західним. Пориви вітру коливатимуться від 3 до 13 м/с, що потребує уваги під час перебування на відкритому повітрі.

Опади протягом тижня прогнозуються незначні, у більшості днів їхня кількість дорівнює нулю або не перевищує 1,8 мм. Така погода дозволить жителям і гостям Одеси планувати щоденні справи, враховуючи короткочасні похолодання, зміну напрямку повітря та слабкі опади. Отже, прогноз погоди в Одесі на тиждень з 16 по 22 жовтня показує переважно помірні температури, невеликі коливання вітру та мінімальну ймовірність опадів.

До слова, в Одеській області також повідомляли про можливість отримання безкоштовного житла.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право