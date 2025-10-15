Прогноз погоды в Одессе на неделю с 16 по 22 октября показывает преимущественно умеренные температуры.

Прогноз погоды в Одессе на неделю сообщает об чередовании температурных колебаний и переменных направлениях ветра с 16 по 22 октября, сообщает Politeka.

Такую информацию дает сайт Метеофор.

Уже в пятницу, 16 числа, колонка термометра поднимется до +4°C, а направление воздуха будет юго-западным с порывами до 3 м/с. На следующий день, 17 числа, температура повысится до +13°C.

В воскресенье, 19 октября, воздух прогреется до +6°C, при этом порывы южного ветра достигнут 6 м/с. Понедельник, 20 числа, обещает +15°C, сила порывов 13 м/с, а осадки достигнут 1 мм в жидком эквиваленте. На следующий день, 21 октября, ожидается 9°C, 1,8 мм осадков.

В среду, 22 числа, температура поднимется до +15°C, а осадки практически отсутствуют – всего 0,1 мм. Таким образом, неделя будет характеризоваться перепадами от +4 до +15°C, а направление воздушных потоков будет колебаться между южным, юго-восточным и северо-западным. Порывы ветра будут колебаться от 3 до 13 м/с, что требует внимания во время пребывания на открытом воздухе.

Осадки в течение недели прогнозируются незначительные, в большинстве дней их количество равно нулю или не превышает 1,8 мм. Такая погода позволит гостям Одессы планировать ежедневные дела, учитывая кратковременные похолодания, изменение направления воздуха и слабые осадки. Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 16 по 22 октября показывает преимущественно умеренные температуры, небольшие колебания ветра и минимальную вероятность осадков.

