Жителям радять підготуватися до можливого пізнішого початку опалювального сезону 2025 в Одесі.

Початок опалювального сезону 2025 року в Одесі планується з 1 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному каналі міста.

Кабінет Міністрів України затвердив нові строки опалювального періоду — від 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Раніше опалювальний сезон тривав із 15 жовтня по 15 квітня, тож цьогоріч старт відкладено майже на два тижні. Важливо зазначити, що державні пільги та субсидії на опалення поширюватимуться лише в межах офіційного періоду.

Якщо будинки з даховими котельнями або ОСББ подадуть тепло раніше, мешканці не отримають компенсацій за ці дні, оскільки такі об’єкти напряму співпрацюють із "Нафтогаз Трейдинг".

Заступниця міського голови Одеси Ганна Позднякова пояснила, що остаточну дату включення тепла визначатиме місцева влада. Орієнтовно це 1 листопада, проте через дефіцит газу та складну ситуацію в енергосистемі дата може змінитися. Постанову Кабміну ухвалили 8 жовтня, але "Нафтогаз Трейдинг" ще не надіслав оновлені договори теплопостачальним підприємствам. Міська адміністрація очікує подальших рішень уряду та постачальника ресурсу, перш ніж почати подачу тепла.

Жителям радять підготуватися до можливого пізнішого початку опалювального сезону 2025 в Одесі. Насамперед варто утеплити домівки, щоб зберегти тепло та зменшити витрати. Офіційно визначені строки опалювального періоду та пільги заохочують планувати використання ресурсів відповідально. Підготовка житлових будинків та своєчасна організація подачі тепла допоможуть забезпечити комфорт для всіх мешканців упродовж зимового сезону, навіть якщо фактична дата запуску дещо відрізнятиметься від орієнтовної.

