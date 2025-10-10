Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбудеться лише після комплексної перевірки систем та забезпечення безпеки всіх критичних об’єктів.

Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області наразі перебуває на етапі активної підготовки, повідомляє Politeka.

За інформацією очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, комунальні служби перевіряють теплові мережі, генератори та запаси палива, одночасно оцінюючи готовність лікарень, шкіл і дитячих садків.

Кіпер зазначив, що запуск опалення відбудеться лише за низьких температур, коли середньодобова протягом трьох днів не перевищуватиме +8 °C. Наразі такі умови не спостерігаються, тому початок сезону відкладено. Водночас приділяється увага критичній інфраструктурі: наявні резерви палива дозволяють підтримувати роботу об’єктів протягом п’яти-шести діб, а за необхідності їх можна збільшити.

Окрім технічної перевірки мереж і обладнання, проводиться аналіз помилок попередніх сезонів та підготовка персоналу. Це дозволяє гарантувати безперебійну роботу систем і оперативно реагувати на можливі неполадки. Очільник ОВА підкреслив, що цьогорічний опалювальний сезон буде складним через постійні загрози з боку ворога, тому готовність мереж і економія ресурсів залишаються ключовими пріоритетами.

Старт тепла планується лише після стабільного встановлення низьких температур і повної готовності всіх об’єктів, що забезпечить надійну роботу соціальної інфраструктури та комфорт для населення. Завдяки таким заходам регіон зможе пройти зиму навіть у непростих умовах.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбудеться лише після комплексної перевірки систем та забезпечення безпеки всіх критичних об’єктів, що гарантує ефективне функціонування теплопостачання та збереження ресурсів у складних умовах.

