Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области состоится только после комплексной проверки систем и обеспечения безопасности всех критических объектов

Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области находится на этапе активной подготовки.

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, коммунальные службы проверяют тепловые сети, генераторы и запасы топлива, одновременно оценивая готовность больниц, школ и детских садов.

Кипер отметил, что запуск отопления состоится только при низких температурах, когда среднесуточные в течение трех дней не будут превышать +8 °C. Пока такие условия не наблюдаются, поэтому начало сезона отложено. В то же время, уделяется внимание критической инфраструктуре: имеющиеся резервы топлива позволяют поддерживать работу объектов в течение пяти-шести суток, а при необходимости их можно увеличить.

Кроме технической проверки сетей и оборудования проводится анализ ошибок предыдущих сезонов и подготовка персонала. Это позволяет гарантировать бесперебойную работу систем и оперативно реагировать на возможные неполадки. Глава ОВА подчеркнул, что нынешний отопительный сезон будет сложным из-за постоянных угроз со стороны врага, поэтому готовность сетей и экономия ресурсов остаются ключевыми приоритетами.

Старт тепла планируется только после стабильной установки низких температур и полной готовности всех объектов, что обеспечит надежную работу социальной инфраструктуры и комфорт для населения. Благодаря таким мерам регион сможет пройти зиму даже в непростых условиях.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области состоится только после комплексной проверки систем и обеспечения безопасности всех критических объектов, что гарантирует эффективное функционирование теплоснабжения и сохранения ресурсов в сложных условиях.

