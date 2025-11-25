Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет снизить финансовое давление при оплате коммунальных услуг в холодный сезон.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает финансовое покрытие расходов на коммунальные услуги для престарелых в зимний период 2025/26 годов, сообщает Politeka.

Программа реализуется в рамках проекта «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине», координируемого Каритасом Полтавой при поддержке CRS Catholic Relief Services. Основная цель инициативы — оказать поддержку людям, потерявшим жилье из-за боевых действий и проживающих в сельских общинах Зинковской и Полтавской территориальных единиц.

Организаторы рекомендуют внимательно следить за графиком выездов мобильных групп, чтобы зарегистрироваться в своем населенном пункте. Помощь направлена ​​на наиболее уязвимые категории населения: лиц с инвалидностью первой и второй группы, людей с детской инвалидностью и граждан от 60 лет.

Кроме того, финансовую поддержку могут получить одинокие матери и родители с несовершеннолетними детьми, беременные женщины, семьи с маленькими детьми до трех лет, приемные семьи, многодетные семьи и люди с серьезными хроническими заболеваниями, лечение которых требует значительных затрат.

Для оформления помощи обязательно необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Без этих документов подать заявку невозможно.

Следовательно, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет уменьшить финансовое давление при оплате коммунальных услуг в холодный сезон, обеспечивает защиту наиболее уязвимых категорий жителей и дает безопасность и поддержку во время сложного периода.

