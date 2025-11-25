Работа для пенсионеров в Кривом Роге действительно доступна, а работодатели создают условия, учитывающие возможности каждого работника.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге представлена ​​несколькими открытыми вакансиями от местных предприятий, сообщает Politeka.

Актуальные предложения по трудоустройству обнародованы на сайте work.ua. Компании предлагают полную занятость, конкурентную оплату и социальные гарантии.

ООО «Империалтехгаз», занимающееся производством и дистрибуцией технических газов, приглашает разнорабочих на склад. Должность предусматривает исполнение обязанностей погрузчика и наполнителя баллонов. Среди требований – пунктуальность, чистоплотность, ответственность, физическая выносливость. Работодатель гарантирует пятидневную рабочую неделю, официальное оформление в соответствии с действующим законодательством, стабильную оплату и возможность карьерного развития. Основные задачи – работа с баллонами, их наполнение, погрузка и разгрузка.

Еще одна вакансия от семейной пекарни "Франс.уа". Предприятие ищет поваров , формовщиков теста, тесторобов и укладчиков хлеба. Вакансии открыты даже для кандидатов без опыта. Работникам гарантируют бесплатное питание при смене, транспорт к производству и обратно, стабильную заработную плату от 18 000 гривен за 15 смен. График посменный – день, ночь, 48 часов.

Отдельно пекарня предлагает должность тестяря с оплатой от 24 000 до 30 000 гривен. К основным обязанностям относятся формирование теста, приготовление изделий и помощь на разных участках. Работников обеспечивают питанием и перевозкой, что снижает дополнительные расходы.

Все компании рассматривают кандидатов всех возрастов, включая студентов и людей старшего поколения. Следовательно, работа для пенсионеров в Кривом Роге действительно доступна, а работодатели создают условия, учитывающие возможности каждого работника.

