Работа для пенсионеров в Кировограде охватывает логистику, производство и технические специальности.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области предлагает ряд актуальных вакансий в различных областях, что позволяет пожилым людям оставаться активными и обеспечивать стабильный доход, сообщает Politeka.

По данным платформы work.ua, предложения ориентированы на тех, кто готов оставаться полезным и сохранять финансовую независимость.

Одной из наиболее востребованных вакансий должность грузчика в компании Новая почта. Сотрудники получают официальную зарплату от 18 000 до 22 000 гривен с двумя выплатами в месяц без задержек. Компания обеспечивает оплачиваемые больничные, 24 дня отпуска, медицинское страхование и страхование жизни. Обучение проводится за счет работодателя с возможностью получения стипендии и карьерного роста.

Еще одно актуальное предложение – электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах в компании Эльворте. Зарплата колеблется от 25000 до 28000 гривен с дополнительными премиями. Кандидат должен иметь специальное образование и навыки сварки на соответствующем оборудовании. Работа предусматривает официальное трудоустройство, социальный пакет, современную оснастку и комфортные условия. График - с 7:00 до 15:30. Основная задача – выполнение сменных работ по сварке металлоконструкций, деталей и узлов.

Еще одна позиция для пожилых работников – экспедитор с зарплатой от 15 000 до 20 500 гривен. В обязанности входит сопровождение грузов, проверка количества и целостности продукции, ведение сопроводительных документов, а также погрузка и разгрузка товара.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области включает логистику, производство и технические специальности, предоставляя возможность оставаться активным, поддерживать финансовую независимость и профессиональные навыки даже на пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.