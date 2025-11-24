Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано на несколько позиций, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Подорожали помидоры сливка, гречка и маргарин. Средняя стоимость килограмма помидоров слива составляет 127,87 гривен. В разных сетях цены колеблются от 119,90 до 139,00. В октябре средняя цена была значительно ниже — около 88 грн., а индекс потребительских цен показал постепенный подъем с 68,90 в начале месяца до 127,87 в ноябре, то есть за месяц прирост составил почти 59 грн.

Гречка (1 кг) имеет средний ценник 41,97 гривны. Текущие предложения магазинов разнятся от 34,90 до 54,80. В октябре средняя величина составила 40,88, что дает прирост чуть более 1 грн. за последний месяц.

Маргарин «Щедро Сливочный особенный 72,5%» (250 г) стоит около 42,96. В сетях Auchan, Megamarket и Novus цены на начало ноября колебались от 40,70 до 45,70. В октябре среднее значение составляло 42,13, поэтому месячное повышение составило около 1 гривны.

Подорожание продуктов в Полтавской области подчеркивает значительную разницу между торговыми сетями и важность мониторинга цен для экономного выбора. Все данные приведены в соответствии с вашими источниками и актуальными предложениями по состоянию на ноябрь 2025 года.

Кроме того, в Полтаве украинцы имеют возможность получить продукты бесплатно. Это разрешено перечленцам, которые находятся в регионе не более 60 дней, ранее не получали транзитных наборов и принадлежат к одной из определенных категорий уязвимых граждан.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.