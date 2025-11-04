Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві розпочала роздавата благодійна організація «Карітас Полтава», проте варто знати всі умови, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.
4 листопада 2025 року з 10 години ранку благодійна організація «Карітас Полтава» розпочне видачу продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно переїхали до Полтавської області.
Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві зможуть отримати лише ті переселенці, які перебувають у регіоні не більше 60 днів, раніше не отримували транзитних наборів та належать до однієї з визначених категорій вразливих громадян.
Продуктові набори призначені для таких груп осіб:
- людей з інвалідністю першої, другої або третьої групи, а також тих, хто має інвалідність з дитинства;
- громадян із тяжкими захворюваннями, які потребують постійного лікування чи догляду;
- пенсіонери, особи похилого віку віком від 60 років;
- самотніх матерів або батьків, а також опікунів неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб;
- багатодітних родин, у складі яких троє або більше неповнолітніх дітей;
- вагітних жінок, а також матерів із дітьми віком до трьох років.
Реєстрація для отримання допомоги проводитиметься за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, будинок 24.
Щоб успішно зареєструватися, кожен учасник повинен надати пакет документів, який підтверджує право на отримання допомоги. До нього входять:
- паспорт громадянина України (оригінал);
- ідентифікаційний код;
- довідка внутрішньо переміщеної особи, видана не пізніше ніж 60 днів тому;
- документи, що підтверджують належність до певної категорії вразливості (наприклад, довідка про інвалідність, медичне підтвердження тяжкого захворювання, свідоцтва про народження дітей тощо).
У «Карітас Полтава» наголошують, що кількість продуктових наборів обмежена, тому бажано приходити на реєстрацію вчасно та мати при собі всі необхідні документи.
