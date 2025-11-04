У «Карітас Полтава» наголошують, що кількість безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві обмежена.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві розпочала роздавата благодійна організація «Карітас Полтава», проте варто знати всі умови, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.

4 листопада 2025 року з 10 години ранку благодійна організація «Карітас Полтава» розпочне видачу продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно переїхали до Полтавської області.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві зможуть отримати лише ті переселенці, які перебувають у регіоні не більше 60 днів, раніше не отримували транзитних наборів та належать до однієї з визначених категорій вразливих громадян.

Продуктові набори призначені для таких груп осіб:

людей з інвалідністю першої, другої або третьої групи, а також тих, хто має інвалідність з дитинства;

громадян із тяжкими захворюваннями, які потребують постійного лікування чи догляду;

пенсіонери, особи похилого віку віком від 60 років;

самотніх матерів або батьків, а також опікунів неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб;

багатодітних родин, у складі яких троє або більше неповнолітніх дітей;

вагітних жінок, а також матерів із дітьми віком до трьох років.

Реєстрація для отримання допомоги проводитиметься за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, будинок 24.

Щоб успішно зареєструватися, кожен учасник повинен надати пакет документів, який підтверджує право на отримання допомоги. До нього входять:

паспорт громадянина України (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи, видана не пізніше ніж 60 днів тому;

документи, що підтверджують належність до певної категорії вразливості (наприклад, довідка про інвалідність, медичне підтвердження тяжкого захворювання, свідоцтва про народження дітей тощо).

У «Карітас Полтава» наголошують, що кількість продуктових наборів обмежена, тому бажано приходити на реєстрацію вчасно та мати при собі всі необхідні документи.

