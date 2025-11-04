В «Каритас Полтава» отмечают, что количество бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве ограничено.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве приступила к раздаче благотворительной организации «Каритас Полтава», однако стоит знать все условия, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбуке.

4 ноября 2025 с 10 часов утра благотворительная организация «Каритас» начнет выдачу продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц, недавно переехавших в Полтавскую область.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве смогут получить только переселенцы, которые находятся в регионе не более 60 дней, ранее не получали транзитных наборов и принадлежат к одной из определенных категорий уязвимых граждан.

Продуктовые наборы предназначены для следующих групп:

людей с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также имеющих инвалидность с детства;

граждан с тяжелыми заболеваниями, нуждающимися в постоянном лечении или уходе;

пенсионеры, старики в возрасте от 60 лет;

одиноких матерей или родителей, а также опекунов несовершеннолетних детей или недееспособных лиц;

многодетных семей, в составе которых трое или более несовершеннолетних детей;

беременных женщин, а также матерей с детьми младше трех лет.

Регистрация для получения помощи будет производиться по адресу: город Полтава, улица Семена Антонца, дом 24.

Чтобы успешно зарегистрироваться, каждый участник должен предоставить пакет документов, подтверждающий право на получение пособия. В него входят:

паспорт гражданина Украины (оригинал);

идентификационный код;

справка внутренне перемещенного лица, выданная не позднее 60 дней назад;

документы, подтверждающие принадлежность к определенной категории уязвимости (например, справка об инвалидности, медицинское подтверждение тяжелого заболевания, свидетельства рождения детей и т.д.).

В «Каритас» отмечают, что количество продуктовых наборов ограничено, поэтому желательно приходить на регистрацию вовремя и иметь все необходимые документы.

