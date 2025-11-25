По словам волонтеров, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове помогают укрепить взаимное доверие.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове продолжает предоставлять благотворительный фонд «Кинза Харьков», поддерживающий доноров, вовлеченных в сбор крови для пациентов местных медучреждений, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на усиление общественного участия и мотивацию людей, помогающих спасать жизнь.

Фонд сообщает, что каждую пятницу участники акции могут получить продовольственные пакеты после прохождения электронной регистрации. Данные заявителей прорабатываются последовательно, а представители организации связываются с каждым, чтобы уточнить детали и согласовать время выдачи. Такой порядок позволяет избежать очередей и сохранить комфорт для всех участвующих в программе.

Текущее разделение помощи охватило сорок одного жителя города. В фонде подчеркивают, что эти наборы представляют собой не только материальную поддержку, но и способ выразить искреннюю благодарность тем, кто добровольно приходит в центры крови и участвует в важном процессе лечения тяжелобольных. Для многих пациентов доноры становятся ключевым звеном, позволяющим проводить операции и стабилизировать критические состояния.

Организаторы напоминают: для получения пакета необходимо предъявить документ о сдаче крови, паспорте и РНОКПП. Продукция выдается лично донору, поскольку именно его вклад является основанием для участия в инициативе. Отдельно отмечается, что программой могут пользоваться только те граждане, которым медики позволяют сдавать кровь, учитывая состояние здоровья.

Проект создан для поддержки людей, нуждающихся в дополнительной помощи, и в то же время стимулирования развития донорского движения. По словам волонтеров, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове помогают укрепить взаимное доверие и напоминают, насколько важно участие каждого в совместных гуманитарных усилиях.

