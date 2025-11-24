Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах оказывает не только крышу над головой, но и стабильность.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется пожилым жителям, потерявшим жилье или оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за войны, сообщает Politeka.

Программа организована для обеспечения комфортного проживания в модульном городке и социального сопровождения пожилых людей, а также поддержки внутри перемещенных семей.

Координацию инициативы осуществляет Департамент социальной защиты населения. Специалисты принимают документы, проверяют данные и формируют списки участников. Подать заявку можно лично по адресу: Сумы, ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Здесь посетителям помогают заполнить формы и консультируют по поводу дальнейших шагов.

Для регистрации необходимы паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. Если поддержка необходима семье, в заявлении указываются все члены домохозяйства, что упрощает процесс расселения и создает комфортные условия для каждого.

Модульный городок оборудован всем необходимым для быта, включая социальное сопровождение, что позволяет восстановить привычный ритм жизни и обеспечивает безопасность и заботу.

Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах оказывает не только крышу над головой, но и чувство стабильности для самых уязвимых жителей региона.

Кроме того, украинцы области могут получить денежную поддержку. Финансовую помощь оказывают ветеранам, чьи дома были разрушены или повреждены во время боевых действий, а также проживающим на временно оккупированных территориях. Также предусмотрена компенсация за аренду жилья в безопасных районах для тех, кто вынужден переселиться.

