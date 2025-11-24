В то же время, ограничение движения транспорта в Черновцах не коснутся общественного транспорта, который продолжит двигаться в обычном режиме.

Ограничение движения транспорта в Черновцах введено с 24 ноября, неудобства продлятся в течение нескольких недель, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Черновцов Романа Кличука.

В Черновцах с 24 ноября по 15 декабря полностью ограничено движение частного транспорта на улице Ореховской. Речь идет о перекрытии участка от улицы Вашковской до улицы Селезенко. В то же время, ограничения не коснутся общественного транспорта, который продолжит двигаться в обычном режиме.

По информации властей, временное перекрытие необходимо из-за сложного технологического процесса проводимых на этом участке строительно-монтажных работ. Речь идет о строительстве новых газовых сетей и переподключении газопроводов-вводов, что требует полного ограничения движения для безопасности работников и жителей.

После завершения основных работ запланировано восстановление инфраструктуры. До 19 декабря должно привести в порядок дорожное покрытие на перекрытом участке, а также восстановить поверхностный слой тротуаров. Городские власти уверяют, что все работы выполняются с целью улучшения городской инфраструктуры и повышения безопасности жителей.

Параллельно сообщили о завершении ремонтных работ, которые ранее повлекли за собой временный перенос нескольких остановок общественного транспорта. Эти остановки вернулись на свои привычные места. Речь идет об остановке кинотеатра «Черновцы» для троллейбусов №2 и №4, а также остановке «площадь Театральная» для троллейбусов №1, 8, 8а и автобусов №5, 6а и 23.

Городской совет призывает жителей и гостей Черновцов заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая новый график движения в Черновцах и временные ограничения и обещает дополнительно проинформировать о полном возобновлении проезда после завершения работ.

