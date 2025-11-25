Обмеження руху транспорту в Дніпрі будуть вводити поступово на кількох ділянках місцевих доріг через будівельні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Дніпровської міськради.

У Дніпрі планується обмеження руху на окремих ділянках вулиць Європейської, Королеви Єлизавети II та Харківської. Це пов’язано з будівництвом інженерних мереж для нового багатофункціонального комплексу, який включатиме житлові приміщення, офісні приміщення, магазини та кафе.

Будівельні роботи заплановані на період з 8 грудня 2025 року по 10 квітня 2026 року. У межах цього часу проїзду транспорту на зазначених ділянках буде частково або повністю обмежений.

Зокрема, обмеження руху транспорту в Дніпрі передбачає:

З 8 грудня по 15 лютого — вулиця Європейська: від Князя Володимира Великого до площі Європейської, а також ділянка від будинку №4 на площі Європейській до будинку №15 на вулиці Королеви Єлизавети II.

З 15 лютого по 15 березня 2026 року — вулиця Королеви Єлизавети II: від Харківської до Європейської.

З 15 березня по 10 квітня 2026 року — вулиця Харківська: у районі будинку №2 на вулиці Королеви Єлизавети II.

Перед початком робіт будівельники організують безпечний проїзд пішоходів, встановлять огорожі та сигнальне освітлення для запобігання нещасним випадкам. Після завершення будівництва планується відновлення тротуарів та приведення прилеглої території до належного стану.

Також очікуються тимчасові зміни в русі громадського транспорту, що будуть узгоджені з місцевими органами та повідомлені заздалегідь, щоб мінімізувати незручності для мешканців і гостей міста.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев и как может оформить "седьмую" выплату.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области: кому в первую очередь предоставят дом.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто из пожилых украинцев может получить выплаты на зиму.