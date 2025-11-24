Новый график движения поездов из Львова будет действовать с 1 по 20 декабря на часть пригородных электричек.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график движения пригородных поездов из Львова и частично изменения касаются электричек в Закарпатье, пишет Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба "Укрзализныци" в Телеграмм.

Корректировка этого графика "Укрзалізниця" связана с проведением плановых ремонтных работ на отдельных участках украинской железнодорожной сети. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с новым расписанием, чтобы спланировать поездки и избежать возможных неудобств во время передвижения.

Новый график движения поездов будет действовать с 1 по 20 декабря. Так, часть пригородных экспрессов будет курсировать на станцию ​​Ясеница или отправляться оттуда:

с 1 по 20 декабря часть пригородных рейсов будет временно следовать до станции Ясеница или отправляться оттуда. Это касается, в частности, экспресса №6021, курсирующего по такому направлению Львов – Сянки, а также экспресса №6022, следующего по обратному маршруту из Сянки и назад в областной центр.

В Закарпатье изменения начнут действовать с 21 ноября. В частности, электричка №6187 будет курсировать по сокращенному маршруту Львов – Воловец вместо привычного Львов – Мукачево. Поезд №6505 в этот период соединит Воловец и Стрый, тогда как раньше он курсировал между Мукачевом и Стрием.

Железная дорога обращается к пассажирам с просьбой учитывать эти временные коррективы и новый график поездов из Львова и Зхакарпатти во время планирования путешествий. Также компания-перевозчик "Укрзализныця" отмечает, что все изменения вводятся ради безопасной и стабильной работы подвижного состава на украинской железной дороге.

