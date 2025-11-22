Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области предоставляется временно обычно на один год.

Внутри перемещенные лица, лишившиеся собственного жилья, могут стать на квартирный учет для получения бесплатного жилья для переселенцев в Киевской области, сообщает Politeka.

Заявление подают в орган социальной защиты населения по месту фактического пребывания или в исполнительный орган местного совета, районной или областной военной администрации. Документы разрешено представлять лично или через уполномоченного представителя. Решение о взятии на учет или отказе принимают в течение одного рабочего дня после подачи заявки.

Для постановки на квартирный учет нужно подготовить:

заявление;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;

справку ВПЛ;

документы, подтверждающие состав семьи, например свидетельства о рождении детей или свидетельство о браке;

подтверждение первоочередного права на жилье, среди которых справки об инвалидности, многодетности или акте обследования помещения, если оно разрушено или непригодно для проживания.

На учет берут только тех, чьи жилищные условия не отвечают нормам или здание разрушено, в том числе на временно оккупированных территориях. Отказ могут получить лица, подавшие неполные или некорректные документы.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области предоставляется временно обычно на один год. Срок пребывания можно продлить при сохранении статуса внутренне перемещенного лица.

В 2025 году право на безвозмездное убежище имеют:

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

сироты и дети, лишенные родительской опеки;

многодетные семьи;

другие категории граждан, не имеющих собственного жилья или находящихся в сложных жизненных условиях.

Процедура постановки на учет упрощена, чтобы помощь доходила до тех, кто в ней нуждается больше всего. Государство обеспечивает переселенцам временное жилье, позволяющее поддержать стабильность и безопасность даже в сложные времена.

Источник: 24 Канал.

