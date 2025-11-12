Безкоштовне житло для ВПО у Київській області та інших регіонах зможе отримати частина переселенців, завдяки новому проєкту, який розробили в уряді, пише Politeka.net.
Про це розповіли у прес-службі Верховної Ради.
До проєкту державного бюджету внесено зміни, згідно з якими 500 мільйонів гривень буде спрямовано на реалізацію програми безкоштовного житла для ВПО у у Київській області та інших регіонах України.
У межах ухваленої правки передбачено збільшення фінансування на компенсаційні виплати для українців, які втратили житло внаслідок війни. Перші виплати заплановано розпочати вже у 2026 році.
Як зазначив народний депутат Максим Ткаченко, член парламентського Комітету з питань прав людини та голова робочої групи ТСК із забезпечення житлом ВПО, нова програма в першу чергу охопить учасників бойових дій і громадян, які отримали інвалідність під час військових дій.
За словами парламентаря, уряд уже працює над створенням умов для надання безкоштовного житла переселенцям у Київській області, які після завершення війни не матимуть змоги повернутися до своїх домівок. Передбачається можливість придбання або будівництва житла у сільській місцевості.
«Наша ініціатива полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах. Це один із дієвих варіантів, адже вартість таких будинків складає 120-300 тисяч гривень. Таким чином ми зможемо забезпечити житлом більшу кількість людей», — підкреслив депутат.
Експерти зазначають, що ця ініціатива матиме не лише соціальне, а й економічне значення. Програма сприятиме розвитку сільських громад, створенню нових робочих місць і зменшенню навантаження на міську інфраструктуру, одночасно допомагаючи тисячам переселенців знайти нове постійне житло.
