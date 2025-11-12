Правительство уже работает над созданием условий предоставления бесплатного жилья переселенцам в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области и других регионах сможет получить часть переселенцев благодаря новому проекту, который разработали в правительстве, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе Верховной Рады.

В проект государственного бюджета внесены изменения, согласно которым 500 миллионов гривен будут направлены на реализацию программы бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области и других регионах Украины.

В рамках принятой правки предусмотрено увеличение финансирования на компенсационные выплаты для украинцев, лишившихся жилья в результате войны. Первые выплаты планируется начать уже в 2026 году.

Как отметил народный депутат Максим Ткаченко, член парламентского Комитета по правам человека и глава рабочей группы ВСК по обеспечению жильем ВПЛ, новая программа в первую очередь охватит участников боевых действий и граждан, получивших инвалидность во время военных действий.

По словам парламентария, правительство уже работает над созданием условий для предоставления бесплатного жилья переселенцам в Киевской области, которые после завершения войны не смогут вернуться в свои дома. Предусматривается возможность покупки или строительства жилья в сельской местности.

«Наша инициатива состоит в том, чтобы найти для таких людей жилье в селах. Это один из действенных вариантов, ведь стоимость таких домов составляет 120-300 тысяч гривен. Таким образом, мы сможем обеспечить жильем большее количество людей», — подчеркнул депутат.

Эксперты отмечают, что эта инициатива будет иметь не только социальное, но и экономическое значение. Программа будет способствовать развитию сельских общин, созданию новых рабочих мест и уменьшению нагрузки на городскую инфраструктуру, одновременно помогая тысячам переселенцев найти новое постоянное жилье.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: какие именно товары стали дороже.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: как найти убежище через официальные сервисы.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: ежемесячно будут выплачивать почти 1000 грн, как оформить.