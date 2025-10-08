Дефіцит продуктів у Одеській області залишається серйозним викликом, що змушує людей підлаштовуватися до нових ринкових умов.

Дефіцит продуктів у Одеській області у 2025 році відчутно впливає на мешканців регіону, ускладнюючи доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Найбільше подорожчали молочні вироби: літр молока зараз коштує близько 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною ціною стартує від 73,70 грн. За словами фахівця «Інфагро» Максима Фастєєва, попри зростання поставок сировини, високий попит на жир і протеїн не дає цінам знижуватися.

На ситуацію вплинуло й скорочення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, проте поставки тривали ще кілька тижнів. Зменшення експорту збільшило внутрішню пропозицію, що частково стабілізує ринок. Водночас виробники змушені коригувати стратегії продажу через напруженість на ринку.

Додатково на ціни вплинули сезонне падіння надоїв та накопичення запасів. У серпні середня вартість молока становила близько 41,5 грн за літр, а масло подорожчало з 78 грн за 200 г до 102 грн. Продукція органічних та фермерських господарств зазвичай на 10–20% дорожча.

Економіст Олег Пендзін відзначає, що основними причинами високих цін є скорочення господарств, менше поголів’я корів та зростання витрат на корми й енергоресурси. Він підкреслює: «Менше корів означає менше молока, тому високі ціни збережуться до кінця осені 2025 року. Без підтримки держави та доступних кредитів можливе додаткове підвищення на 5–7%».

Об’єднання фермерів здатне тимчасово зменшити тиск на ринок. Споживачам радять планувати покупки заздалегідь і стежити за акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Одеській області залишається серйозним викликом, що змушує людей підлаштовуватися до нових ринкових умов.

