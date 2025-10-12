Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня в Одесі та розкрили, чого чекати в ці дні.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня в Одесі та розповіли, чого варто очікувати місцевим жителям, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня в Одесі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 13-ого числа: вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують ранкові хмари. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +14°C.

У вівторок, 14.10: повітря прогріється до +13°C. Вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів.

Середа, 15.10: вранці погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Температурні коливання — від +9 до +13°C. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.

Четвер, 16 числа: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +8…+13°C. Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає. І у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.

У п’ятницю, 17.10: очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +8…+14°C.

Субота, 18.10: перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +9 до +14°C.

У неділю 19.10: з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Температурні показники — від +9 до +13°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з з 13 по 19 жовтня в Одесі обіцяє прохолодну пору.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли обіцяють подати тепло.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де зарплата може становити від 50 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де можна щомісяця заробляти від 31 тисячі гривень.