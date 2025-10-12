Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Одессе и раскрыли, что ждать в эти дни.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Одессе и рассказали, чего следует ждать местным жителям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Одессе. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 13 числа: днем ​​ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его снова оккупируют утренние тучи. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +14°C.

Во вторник, 14.10: воздух прогреется до +13°C. Утром небо будет ясным, а днем ​​будет идти дождь. Без осадков.

Среда, 15:10: утром погода будет ясной, днем ​​появятся облака, но вечером от них не останется и следа. Температурные колебания от +9 до +13°C. В настоящее время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку 0 градусов Цельсия.

Четверг, 16 числа: облака появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах +8…+13°C. Наши предки прислушивались к кукушке: если она тянется к зиме, то ожидается дождь. И в прежние времена этого дня действительно шел первый снег.

В пятницу, 17:10: ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +8…+14°C.

Суббота, 18.10: первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +9 до +14°C.

В воскресенье 19:10: с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками. Осадков не прогнозируется. Температурные показатели от +9 до +13°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Одессе обещает прохладное время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области: когда обещают подать тепло.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где зарплата может составлять от 50 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Одесской области: где можно ежемесячно зарабатывать от 31 тысяч гривен.