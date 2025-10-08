Работа для пенсионеров в Одесской области предлагает несколько актуальных вакансий по официальному оформлению и возможности выбирать удобный график, сообщает Politeka.

Информацию об открытых должностях предоставляет сайт work.ua.

В Одессе требуется портье в отель на неполную занятость. Зарплата колеблется от 15000 до 22500 грн или 1500 грн в сутки. График работы: сутки через одни или двое суток через двое. Обязанности включают встречу гостей, помощь с багажом и парковку автомобилей. Требования: коммуникабельность и опыт одного года. Должность доступна пенсионерам.

Повар в спецподразделении «Братство» будет работать в Киеве, готовя блюда для военных с соблюдением санитарных норм и стандартов безопасности. Зарплата - 30 000-35 000 грн. График – 5/2, детали уточняются во время собеседования. Требования: опыт работы на кухне от одного года, знание кулинарных методов и техник, способность выполнять задачи в установленное время. Вакансия доступна людям с инвалидностью и пенсионерам.

Сервис доставки Glovo приглашает курьеров в Суворовском районе Одессы и поселке Котовского. Заработок может достигать 50 000 грн. в месяц с ежедневными или еженедельными выплатами. Курьер самостоятельно формирует график, компания обеспечивает страхование при перевозке. Доставлять можно пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Возраст для работы – от 16 лет с согласия родителей или от 18 лет по стандартным правилам. Для доставки на авто требуется паспорт, права и техпаспорт. Вакансия доступна студентам, пенсионерам и лицам с инвалидностью.

Следовательно, работа для пенсионеров в Одесской области позволяет оставаться активными, выбирать вид деятельности и график, получать стабильный доход и работать в безопасных условиях с поддержкой работодателей.

