Дефіцит продуктів у Одеській області створює нові виклики і змушує громадян пристосовуватися до змін на ринку.

Дефіцит продуктів у Одеській області у 2025 році вже відчувається серед місцевого населення, ускладнюючи повсякденне забезпечення основними товарами, повідомляє Politeka.

Літні місяці принесли істотне подорожчання молочної продукції. Літр молока на полицях супермаркетів продається від 39 до 45 гривень, а пачка вершкового масла вагою 180 г навіть за акційними пропозиціями коштує від 73,70 грн. За словами експерта «Інфагро» Максима Фастєєва, попри збільшені обсяги постачання сировини, стабільний попит на протеїн і жир підтримує високі відпускні ціни.

Закордонні покупці зменшили закупівлі українського масла. Хоча початкова квота діяла лише до кінця липня, поставки продовжувалися ще декілька тижнів. Через скорочення експорту внутрішня пропозиція збільшилася, що теоретично могло стабілізувати ринок. Проте підприємства змушені переглядати підходи до реалізації, оскільки напруга зберігається.

Додатково на ситуацію вплинули сезонне зниження надоїв та накопичення запасів. У серпні середня ціна молока сягала близько 41,5 грн за літр, а масло піднялося з 78 гривень за 200 г до 102 грн. Органічні та фермерські продукти традиційно коштують на 10–20% дорожче.

На думку економіста Олега Пендзiна, проблеми обумовлені зменшенням кількості господарств, скороченням поголів’я корів і високими витратами на корми та енергоресурси. Він підкреслює:

«Менше корів — менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без підтримки держави та доступних кредитів можливе підвищення ще на 5–7%».

Спільні дії фермерів можуть дещо полегшити ситуацію, однак це лише тимчасова міра.

Населенню радять планувати покупки заздалегідь та слідкувати за акціями. Відтак, дефіцит продуктів у Одеській області створює нові виклики і змушує громадян пристосовуватися до змін на ринку.

