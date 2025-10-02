Дефицит продуктов в Одесской области создает новые вызовы и заставляет граждан адаптироваться к изменениям на рынке.

Дефицит продуктов в Одесской области в 2025 году уже ощущается среди местного населения, усложняя повседневное снабжение основными товарами, сообщает Politeka.

Летние месяцы принесли существенное удорожание молочной продукции. Литр молока на полках супермаркетов продается от 39 до 45 гривен, а пачка сливочного масла весом 180 г даже по акционным предложениям стоит от 73,70 грн. По словам эксперта «Инфагро» Максима Фастеева, несмотря на возросшие объемы поставок сырья, стабильный спрос на протеин и жир поддерживает высокие отпускные цены.

Зарубежные покупатели снизили закупки украинского масла. Хотя начальная квота действовала только до конца июля, поставки продолжались еще несколько недель. Из-за сокращения экспорта внутреннее предложение увеличилось, что теоретически могло стабилизировать рынок. Однако предприятия вынуждены пересматривать подходы к реализации, поскольку напряжение сохраняется.

Дополнительно на ситуацию повлияли сезонное снижение надоев и накопление запасов. В августе средняя цена молока достигала около 41,5 грн. за литр, а масло поднялось с 78 гривен за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно стоят на 10–20% дороже.

По мнению экономиста Олега Пендзина, проблемы обусловлены уменьшением количества хозяйств, сокращением поголовья коров и высокими затратами на корма и энергоресурсы. Он подчеркивает:

«Меньше коров меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без поддержки государства и доступных кредитов возможно повышение еще на 5–7%.

Совместные действия фермеров могут облегчить ситуацию, однако это лишь временная мера.

Населению советуют планировать покупки заранее и следить за акциями. Дефицит продуктов в Одесской области создает новые вызовы и заставляет граждан приспосабливаться к изменениям на рынке.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: где искать убежище.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: что уже начало исчезать с прилавков.